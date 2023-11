MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasında güven artırıcı önlemler toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir" açıklamasını yaptı.

Güncel 13.11.2023 20:38 Giriş: 13.11.2023 20:38

Güncelleme: 13.11.2023 20:41 Kaynak: ANKA

Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

