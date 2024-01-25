MSB’den ‘ABD, Suriye’den çekilecek’ iddiası için ‘ihtiyat’ çağrısı

MSB, ABD’nin Suriye’den çekileceğine yönelik iddialarına ‘ihtiyatlı’ yaklaşılması ve resmi açıklama beklenmesi gerektiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’den çekileceğine yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı. Bu konuda resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirten MSB, şunları belirtti: “Bu konuda resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz, savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.”

‘İhtiyatlı olmak,’ herhangi bir konu hakkında ölçülü davranmak, sakınmak, korumak, her duruma, her ihtimale karşı ilerisini düşünerek hareket etmek’ anlamına geliyor.

BİDEN’IN MEKTUBU

Açıklamanın devamında F-16’lar için verilen mektuba da değinen MSB, “ABD Başkanı Biden tarafından kongreye F-16 satışının onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı.