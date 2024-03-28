MSB’den “TSK’de Menzil Cemaati örgütlenmesi var mı?” sorusuna yanıt

CİMER üzerinden yönetilen “TSK’de Menzil Cemaati örgütlenmesi var mı?” sorusuna Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) “Mevzuata aykırı her türlü durumda gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir” şeklinde yanıt verildi.

HABER MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de hızla örgütlendiği iddia edilen Menzil Cemaati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) soruldu.

CİMER’e yönetilen soruda, “Menzil Cemaati’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de örgütlenmesi olduğu doğru mu? Cemaat ve tarikat yapılanmasına karşı önlem alınıyor mu?” ifadeleri yer aldı.

Soruya Milli Savunma Bakanlığı tarafından 26 Mart tarihinde yanıt verildi.

Yanıtta, “Bakanlığımızdaki tüm iş ve işlemler yürürlükteki mevzuat esaslarına göre yürütülmekte ve mevzuata aykırı her türlü durumda gerekli adli ve idari işlem gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir” denildi.