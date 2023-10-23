MSG: Cumhuriyet'in 100. yılında konser ve etkinlikler iptal edilmemeli

Sanatçı derneklerinden biri olan MSG, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin, "Sivillere yönelik insanlık dışı saldırılar karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor ve endişe duyuyoruz" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına ilişkin verilen mesajda, "Cumhuriyet'in 100. yılında konser ve etkinlikler iptal edilmemeli" ifadelerine yer verildi.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Cumhuriyet'in 100. yılında konser ve etkinliklerin iptal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

MSG'den yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz coğrafya bir kez daha büyük bir trajedi ile karşı karşıya. Sivillere yönelik insanlık dışı saldırılar karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor ve endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesini şiar edinmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nı kutladığı günlerde, dört bir yanımızda yaşananlar hepimizi derinden yaralıyor, sarsıyor. Ancak tam da bu nedenle hem Avrupa'nın hem de Asya'nın bir parçası olarak güçlü, bağımsız, laik bir Cumhuriyet kurmuş ve bu günlere gelmiş olan değerini biliyor, 100. yılımızı gurur ve coşku ile kutlanmasının çok büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Ayrıca 100. yıl kutlamasının bağımsızlık savaşı veren tüm ülkeler için de bir umut ışığı olduğuna inanıyoruz."

"Ülkemizde sıklıkla sadece bir eğlence aracı olması yanılgısına düşülse de bilinmelidir ki; müzik bir milletin kültürel mirasının, birlikteliğinin en önemli yapı taşlarından biri olmasının yanı sıra, binlerce müzik emekçisinin de tek geçim kaynağıdır. Ve yine müzik, farklılıklarımıza rağmen acıları, mutlulukları, yaşamı, kayıpları aynı anda paylaşabildiğimiz yegane araçlardandır" denilen açıklamada, şunlar vurgulandı:

"100’üncü yılımızı hiçbir etkinlik iptal edilmeden doyasıya kutlamak ve korumak; Cumhuriyetimize canı pahasına sahip çıkmış herkese ve kurucularımıza karşı olan borcumuzdur."