MSG'den 100 konservatuvar öğrencisine destek

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, 10 Kasım’da, Cumhuriyet’in 100. yılında, 100 konservatuvar öğrencisine destek olacağını açıkladı.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Cumhuriyetin 100. yılında özel bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu.

MSG, ülkede kültür, sanat ve müzik alanında geleceği belirleyecek olan sanatçı adaylarına destek olacağını açıkladı.

Proje ile ilgili MSG’den yapılan açıklamada, “MSG olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yılın anlam ve önemine yakışır bir şekilde, “Cumhuriyet 100 Yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!” sloganıyla konservatuar öğrencilerine destek olma kararı aldık" denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 100 konservatuar öğrencisine sağladığımız bu katkıyla, sanatın, müziğin ve kültürün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin yanında olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sanat, bilim ve eğitime verilecek değerin aydınlanmanın yolu olacağına inanıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.