MTA'dan açıklama: 'Fay silindi' denilen harita eski

Türkiye Diri Fay Haritası'ndan İliç’teki fay hattının silindiğine ilişkin iddialar hakkında açıklama yapan MTA, kamuoyuna paylaşılan haritanın eski olduğu belirtildi.

Erzincan İliç’te meydana gelen maden felaketi depremden kaynaklı yaşanmasa da ortaya atılan son iddia tartışmalara neden oldu.

İliç’teki fay geçtiği ve bu fayın madene ruhsat vermek için haritalardan silindiği iddiasına ilişkin Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’den yanıt geldi.

MTA’dan yapılan açıklamada, "Daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada bugün kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası'nın farklı ölçeklerde 2012 ve 2013 yıllarında basıldığı ve söz konusu diri fay haritalarının 2013 yılından sonra yeniden basımının yapılmadığı belirtildi.

Bahsedilen haritadan alınan ekran görüntüsü

'İLİÇ YAKININDA DİRİ FAY AKTİSİTESİ TESPİT EDİLMİŞTİR'

MTA'nın açıklaması şöyle:

“Son günlerde sıkça gündeme getirilen İliç’ten geçen diri fayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası Serisi Divriği (NJ 37-2) Paftası’na ait olan bir bölüm kesilerek görselleştirilmiş ve bu haritanın üzerine 2023 yılına ait olduğuna ilişkin bir ifade konularak asılsız bir iddia ortaya atılmıştır.

Söz konusu haritanın hemen sağ kenarında verilen ‘Açıklamalar’ bölümü altındaki ‘Basım Tarihi’ kısmında, haritanın 10.06.2012 tarihinde basılmış olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bugün kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası farklı ölçeklerde 2012 ve 2013 yıllarında basılmış, söz konusu diri fay haritalarının 2013 yılından sonra yeniden basımı yapılmamıştır. 2010 ile 2012 yılları arasında hakem değerlendirmesi yapılmış ancak harita basım sürecinde arazi gözlemleri sonucunda İliç yakınında yer alan diri fay aktivitesi tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu diri fay aktivitesi belgelenmesini takiben 1/25.000 ölçekli haritalara ve sayısal veri tabanına eklenmiş olup talep eden kurum ve kuruluşlarla sayısal olarak bu şekliyle paylaşılmaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve her yönü ile ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, söz konusu fayın da bulunduğu sayısal Türkiye Diri Fay Haritası kamu yararı gözetilerek, sayısal formatta kurumsal internet sayfamız üzerinde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Diri fayların belirlenmesi ve haritalanması bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle ülke boyutunda diri faylara ilişkin haritalama ve güncelleme çalışmaları da uzun zaman alan bir süreçtir. Genel Müdürlüğümüz, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığımız tarafından Türkiye Diri Fay Haritasının güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte, ayrıca http://yerbilimleri.mta.gov.tr adresindeki yerbilimleri portalında da görüntülenebilmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği iddiası tartışmalara neden olmuştu. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, paylaşımda şunları kaydetmişti:

"MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok!”