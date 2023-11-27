MTV için uyarı: "Bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız!"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranında bir indirim beklenmemesi gerektiğini belirterek, "Bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız!" dedi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranında bir indirim beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranında bir indirim beklenmemesi gerektiğini belirterek, "Bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız!" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl, şunları söyledi:

"2024 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda maalesef MTV’de daha önceki yıl ve bu yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanının bir indirim yetkisi kullanmayacağı kanaatine varıyoruz. Yani önümüzdeki yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranında (%58,46) bir indirim beklemeyiniz, bütçesinizi şimdiden ona göre ayarlayınız!"