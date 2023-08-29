'MTV ödemeleri' için yurttaşlara uyarı: 6 Eylül'e kadar bekleyin

CHP'li Ali Mahir Başarır, MTV birinci taksitinin ödeme süresinin 6 Eylül'e kadar uzatıldığını hatırlattı. "AYM, bu haksız vergiyi iptal ederse karar o tarihten geriye yürümüyor" diyen Başarır, "Ek MTV'yi ödeyen vatandaşlarımız ödedikleri parayı geri alamayacak. Ancak eğer AYM bunu iptal ediyorsa Maliye Bakanlığı bu paraları hak sahiplerine iade etsin. Bu yüzden yurttaşlarımız 6 Eylül'e kadar beklesin" çağrısını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Eylül'de okulların açılacağını hatırlatan Başarır, okula başlarken öğrencilere yapılan masraflara ilişkin bir araştırma yaptıklarını belirtti ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin masraflarının her geçen yıl katlanarak arttığını tespit ettiklerini söyledi.

Yapılan masraflardan örnekler veren Başarır, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkede aileler çocuklarını nasıl okula gönderecek? Okula başlayacak bir çocuğun minimum 2 bin lira kırtasiye, 3 bin lira kıyafet masrafı var. Veliler internetten ikinci el kıyafet, defter ve kitap arayacak durumuna gelmiş. Okul servis ücretleri 10-15 bin lira arasında. Her ne kadar Milli Eğitim bakanları inkar etseler de velilerden alınan bağışlar 10 bin liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkmış durumda. Eğitimde büyük sorunlar var ama bu sorunlara karşı sorumsuz davranan bir iktidar da var.

Türkiye'de 15 milyon öğrenci var ama Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 435 milyar lira. Okulların güvenlikten temizliğe kadar çok çeşitli ihtiyaçları var. Bin kişilik bir okula 4 bin 500 lira para gönderiliyor yani öğrenci başına 4,5 lira para gönderiliyor. Bu parayla bir su veya simit bile alamazsınız. Bakanlık öğrencilerimizin temizliği ve beslenmesi ile ilgili çok güzel videolar yayınlıyor. Bu ülkenin 15 milyon öğrencisini sanal ortamda besliyorlar. Bunları yayınlıyorsun ama okullara öğrenci başına 4,5 lira para gönderiyorsun. İşte eğitim-öğretim yılımız bu sorunlarla başlıyor."

FAİZ ARTIŞI YORUMU

Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinen Başarır, "Bugün çocuklarımız yurt bulamıyorsa, memur ve işçi aldığı maaşla 10 gün geçinemiyorsa, memurlar büyükşehirlerden tayin isteyerek kaçmak zorunda kalıyorsa bunların sebebi hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inadı yüzünden milyonlarca vatandaşımız mağdur oldu" değerlendirmesinde bulundu.

YURTTAŞLARA 'MTV' UYARISI

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin 6 Eylül'e kadar uzatıldığını hatırlatan Başarır, yurttaşların Anayasa Mahkemesinin vereceği karara göre hareket etmesini istedi.

Başarır, "Anayasa Mahkemesi bu haksız vergiyi iptal ederse karar o tarihten geriye yürümüyor. Ek MTV'yi ödeyen vatandaşlarımız ödedikleri parayı geri alamayacak. Ancak eğer Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyorsa Maliye Bakanlığı bu paraları hak sahiplerine iade etsin. Bu yüzden yurttaşlarımız 6 Eylül'e kadar beklesin" dedi.