MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün yarın

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son tarih 31 Ocak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

MTV TUTARLARI NE KADAR?

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.