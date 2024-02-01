Muammer Aksoy anıldı

Haber Merkezi

Akademisyen, hukukçu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 34. yıl dönümünde Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Yıllardır geliyorum ama bu yılki kadar utanç içinde gelmedim hiç buraya. Hele dün, fiilen yargı ve TBMM eliyle Türkiye Cumhuriyeti anayasasız bırakıldı. Artık bir anayasal hukuk devleti değiliz. Anayasanın hükümsüz kaldığı bir ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Böyle bir ülkede fiilen Meclis de yoktur" dedi.