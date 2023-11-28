Muammer Keskin: CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha adayım

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Baba ocağımızdan, evimizden, CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha adayım. Sadece Şişli'yi değil, İstanbul'u Ekrem başkanımızla bir kez daha kazanmak, İstanbul'un meclisini de kazanmak, kazandırmak için Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha adayım" açıklamasını yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı'na yeniden aday adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli İlçe Başkanlığı'na gelen Keskin, burada adaylık başvurusunda bulundu.

Keskin, 2019 yılından bu yana, katılımcılığı, şeffaflığı, halkçılığı, eşitliği ve adaleti tüm hizmetlere yansıttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Baba ocağımızdan, evimizden, CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha adayım. Sadece Şişli'yi değil, İstanbul'u Ekrem başkanımızla bir kez daha kazanmak, İstanbul'un meclisini de kazanmak, kazandırmak için Şişli Belediye Başkanlığına bir dönem daha adayım. Sadece bu yerel seçimde başarı için değil, iktidar mücadelemizde, iktidar yolculuğumuzda, Şişli'yi lokomotif ilçelerden biri yapmak için buradayım, buradayız. Evet, çok hazırız ve mutlaka kazanacağız. Çünkü bizimkisi bir hak mücadelesi. Bu mücadelede varlığınız, desteğiniz bana sorumluluklar verdiği kadar, büyük bir mutluluk ve güç de veriyor. Sağ olun, var olun. Her birinize ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Başvuru sırasında Keskin'in yanında eşi Hülya Keskin ile belediye meclis üyeleri, bazı muhtarlar, partililer, amatör spor kulüpleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de yer aldı.