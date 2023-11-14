Mübadele ve göç konusu konuşulacak

Haber Merkezi

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 22 Kasım cuma günü "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de Mübadiler ve Balkan Muhacirleri" konulu bir konferans düzenlenecek.

Üniversitenin Bomonti Konferans Salonu'nda yapılacak olan ve saat 10.00-17.00 arasında düzenlenecek konferansta, üç oturum gerçekleştirilecek. "Ulus devletinin inşaası. Cumhuriyet ve Balkan göçleri" başlıklı ilk oturumun moderatörlüğünü Birgün yazarı Prof. Dr. Şükrü Aslan yapacak. Saat 13.00'teki ikinci oturum "Cumhuriyet mübadele ve mübadiler" başlığı ile Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya moderatörlüğünde, son oturum ise "Türkiye'de Balkan Muhaciri Kimlikler" başlığıyla Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumlarda çok sayıda akademisyen de konuşma yapacak.