Mücadele etmezsek yıkım büyür

HABER MERKEZİ

Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlere son bir hafta kaldı. SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Torun son olarak Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Derince Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Torun, yurttaşların sorun ve taleplerinin ancak katılımcı, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla aşılabileceğini dile getirdi.

Ülkede halkın siyaset sahnesinden uzaklaştırıldığına ve tek adam rejiminin yerellere yansımalarına da dikkat çeken Torun, bir kadın aday olarak bu düzeni değiştirmek için mücadele verdiklerini vurguladı.

Torun, “Bu noktada SOL Parti olarak halk için halka birlikte sloganıyla yola çıktık. Görüyoruz ki bugün bu rejim karşısında bir araya gelmezsek yarınlarımız bugünlerden daha kötü olacak. Biz sosyalistler olarak kendi yaşamlarımızı korumak örgütlenerek omuz omuza vererek bu karanlıktan çıkmak zorundayız. Bu sebeple oylarınıza talibiz” ifadelerine yer verdi.

Derince’de ki ziyaretlerin ardından İzmit’te bir araya gelen SOL Partililer kentin merkezinde bildiri çalışması gerçekleştirdi.