Mücadele hattı kurulmalı

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen 12. Genel Kurulu’ndaki tartışmalara, sendikanın emekçilerin sorunlarına yaklaşımına uygun bir pozisyonda olması yönündeki eleştiriler damga vurdu. Evresel’in haberine göre birçok delege, eğitim alanında artan gerici ve ekonomik saldırılara karşı, sendikanın tabandaki mücadeleyi karşılayacak bir tutumda olmasını talep etti. Genel kurulda; sendikal anlayış tartışmaları, ÇEDES protokolü, tek adam rejiminin yarattığı tahribatlar, sendikal mücadele ele alındı.

Genel kurulda, sendikanın eğitim emekçilerinin sorunlarına karşı iyi bir mücadele hattı öremediğine ilişkin eleştiriler yapıldı. ‘Birlikte güçlüyüz’ vurgusunun yapıldığını hatırlatan Kocaeli’den bir delege, “Bu şiarın altını doldurabilecek miyiz yoksa sınırları belirsiz, muhalefet örgütü mü olacağız buna karar vermemiz gerekiyor. Kapitalizm tarihinde en kritik dönüm noktalarında mücadele örgütlerinin, sendikaların birleşik mücadelesi belirleyici olmuştur. Sendikayı sendika yapan mücadeleci sınıf örgütü olmasından geçer” dedi.

Ankara’dan bir delege de şöyle konuştu: “Eğitim emekçilerinin son 20 yıldaki en yoksul dönemindeyiz. Son TİS sürecinde hiçbir şey yapmamış olmanın ağırlığını taşıyoruz. Okullar denetimsizlikten kırılıyor. Öğrencilerimiz susuz ve aç okula gelirken bunlar için hiçbir şey yapmamış olmanın ağırlığını yaşıyoruz. Emekçilerle buluşulmadığı sürece politik olunmuyor, buradaki tüzük tartışmalarını konuşmuyor, bu sorunları konuşuyor” dedi.

Ankara’dan bir delege işyeri çalışmasının unutulduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı: “Kadın emekçilerin işyerlerinde yaşadığı her türlü sorun ve bu sorunlara karşı mücadele sendika yönetimi bütünlüğünde sendikanın gündeminde ve sorumluluğunda olmalıdır.”