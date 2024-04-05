Mücadele yeni başlıyor
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Arjantin’de liberal politikalara hız veren aşırı sağcı Devlet Başkanı Milei’nin hükümeti, kamu harcamalarını kısma yönündeki saldırgan ekonomi önlemleri kapsamında, 15 bin devlet memurunun işine son verdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, işten çıkarılan emekçileri “vergi mükelleflerine yük” olarak niteledi.
İşten çıkarmalara karşı protestolar sürerken ülkenin en büyük sendikalarından Devlet İşçileri Sendikası (ATE) Genel Sekreteri ATE Genel Sekreteri Mercedes Cabezas, Çalışma Bakanlığı önündeki protesto gösterisinde “Seferber olmaya devam edeceğiz, mücadelemiz yeni başlıyor” dedi. ATE, bugünden itibaren “Ulusal Grev” başlatma kararı aldı.