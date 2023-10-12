Mücadeleci ruh Demir’i kaybettik

Halkın sağlık hakkı için mücadele eden Dr. Ergün Demir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. BirGün’e yazılarıyla katkı sunan Demir, bugün Narlıdere Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haber Merkezi

BirGün’e yazılarıyla katkı veren 59 yaşındaki Doktor Ergün Demir, geçirdiği kalp krizi nedeniyle önceki gece hayatını kaybetti. Demir’in arkadaşı Dr. Güray Kılıç, "Türkiye’nin yoksulları, yaşlıları, hak kaybına uğrayanları, emekçileri onlarla dertlenen, onların sorunlarını sürekli izleyen, kamuoyuna yansıtan en yakın destekçilerini kaybetti" dedi.

MÜCADELEYE İNANIRDI

İzmir Tabip Odası Üyesi, eski Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı olan Dr. Ergün Demir, gazetemize yazılarıyla katkı veriyordu. Demir yazılarında özellikle SGK ve sağlık alanındaki usulsüzlüklere, yolsuzluklara değiniyordu. Kılıç’la birlikte yazdığı yazılarda gölgede kalan birçok konuyu kamuoyunun gündemine taşımışlardı. Demir ile gazetemize ortak imzalı yazılar yazan Dr. Güray Kılıç, arkadaşının ölümünün ardından duygularını şu ifadelerle paylaştı: "Sevgili Kardeşim, dostum, yoldaşım Ergün’ü kaybettim. Türkiye’nin yoksulları, yaşlıları, yoksunları, hak kaybına uğrayanları, emekçileri onlarla dertlenen, onların sorunlarını sürekli izleyen, kamuoyuna yansıtan en yakın destekçilerini kaybettiler. Sabırlı ve titiz bir araştırmacıyı kaybettik. Samimi, içten, vazgeçmeyen, inatçı mücadele insanını kaybettik. SMA’lı çocuğu olan anne, sağlık hizmetine, ilaca erişemeyen yaşlılar, kronik hastalar, yoksullar, pandemide ölümle karşı karşıya getirilen emekçiler onun ilgi alanındaydı. Olayın esas nedenini de bilir, ortaya koyar, mücadele ederdi. Mevzuat değişikliklerini, düzenlemeleri, aralarındaki çelişkileri günü gününe takip eder, yazar ve paylaşırdı. Örgütlü mücadelenin önemine, bilginin bu mücadeleye katkısına sınırsız inanırdı ve buradaki gevşemeyi, umutsuzluğu asla kabul etmezdi. Bu nedenle de öfkelenirdi; ancak öfkesi de geçiciydi. Dostluğu, samimiyeti, devrimciliği ise kalıcı ve derin… Senin boşluğunu doldurmak zor, çok zor. Işıklarda uyu sevgili kardeşim…"

CENAZESİ BUGÜN

Dr. Ergün Demir’in cenazesi bugün saat 13.00’te İzmir Narlıdere Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Yukarıköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Demir’in ölümünün ardından çok sayıda sağlık meslek örgütü, tabip odası ve hekimler açıklamalar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

YOKLUĞUNU HİSSEDECEĞİZ

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın: Ergün hoca gerek sağlık alanıyla ilgili sorunlar gerekse hasta haklarıyla ilgili oldukça duyarlı bir arkadaşımızdı. Bu alanın sorunlarını gazetemizde de paylaşıp gazetenin yayınına da katkısı vardı. BirGün okurlarının ve bütün sevenlerinin başı sağolsun, çok üzgünüz.

SOL Parti: Yol arkadaşımız Ergün Demir’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Halkın sağlık hakkı mücadelesinde, eşit ve özgür ülke mücadelesinde emekleri unutulmayacak.

TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten: Dr. Ergün Demir. İktidarın Sağlık sistemini çok iyi analiz eden ve bu konuda yazı yazan çok iyi bir hekim arkadaşımızdı. Halkın sağlık hakkını çok iyi savunurdu. Yazdığı yazılardan hepimiz çok faydalandık. Aramızdan erken ayrıldı. Çok üzgünüm.

KİTAP YAZMIŞTI

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu: Dr. Ergün Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunuydu. Demir, halkın ücretsiz, nitelikli, devlet eliyle yürütülen bir sağlık sisteminde hizmet alma hakkını ömrü boyunca savunan; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilme mücadelesinin ön saflarında her zaman yer almış bir meslektaşımızdı. İktidarın, sağlığı piyasalaştırmak gayesiyle çıkardığı, bilerek anlaşılmaz bir dille kaleme aldığı ve gözlerden ırak tutmak istediği yönetmelikleri ve yasaları çıktığı gibi yakalar, kuyumcu titizliği ile inceler, halkın ve biz sağlık camiasının anlayacağı şekilde tercüme ederdi. Son olarak İstanbul Tabip Odası için Dr. Güray Kılıç’la birlikte “Sağlıkta Dönüşümün 20. Yılında Sağlık Hizmetlerinden yararlanma Şartları, Gerçekler ve Haklarımız” kitabını hazırlamıştı. Onun yokluğunu her zaman hissedeceğiz.