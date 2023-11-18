Mücadeleci ruh Ergün Demir anıldı

BirGün EGE

Halkın sağlık hakkı için mücadele eden, gazetemize yazılarıyla katkı veren ve geçen ay geçirdiği kalp kriziyle 59 yaşında hayatını kaybeden doktor Ergün Demir anıldı.

Demir için, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İzmir Tabip Odası tarafından anma programı düzenlendi.

İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Konferans Salonu'nda gerçekleşen anmaya Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılırken, açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak yaptı.

Kaynak, "Ergün, sadece hekimlik yapmıyordu, aynı zamanda yoksulların, kadınların, çocukların, emekçilerin, emeklilerin sağlık hakkı için daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çabalıyordu. Her zaman başta sağlık politikaları ve özellikle SGK ile ilgili sorunlarımızın çözümünde engin birikimi ile bize çözüm yollarını gösteren bir önderimizi kaybettik" dedi. Dr. Gökmen Ercan ise Demir'in tüm hayatının paylaşarak, üreterek, mücadele ederek ve mücadeleyi öğreterek geçtiğini vurguladı.

Dr. Şinasi Sevinç, "Ergün Demir SSK doktoruydu ve SSK onun evi gibiydi. SSK, Sağlık Bakanlığı'na devredileceği zaman çok çaba gösterdi. Göğüs hastanesi kapatılacağı zaman yine karşısında durdu" diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Demir'in kendilerine bir miras bıraktığını ve onun bıraktığı yerden devam edeceklerini, haksızlıklara karşı direneceklerini söyledi.

Demir’in arkadaşı Dr. Güray Kılıç ise yaptığı konuşmada, Demir'le yaptıkları ve çoğunluğu BirGün Gazetesi'nde yayımlanmış olan çalışmalardan bahsetti. Kılıç, ilk yazılarının 2016 yılında 'Korunmaya ihtiyaç duyulan çocuklar yüzde 500 arttı' başlığıyla çıktığını, son yazılarının ise 27 Eylül 2023 tarihinde 'Emekliye gelince bütçe yetersiz!' başlığıyla yayımlandığını hatırlattı.