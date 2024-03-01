Mücadelede zafere doğru: Kürtaja anayasal güvence

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Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke olmaya bir adım daha yaklaştı. Daha önce parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’te onaylanan kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören yasa tasarısı, Senato’da da 50’ye karşı 267 oyla kabul edildi. BBC’nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son oylama için pazartesi günü Versailles Sarayı’nda iki meclisi özel bir Kongre oturumuna çağıracağını söyledi. Ortak oturumda anayasa değişikliği en az beşte üç çoğunlukla onaylanırsa, referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

Ülkede 1974’ten bu yana kürtaj yasal olmasına rağmen son yıllarda yasanın güçlendirilmesine yönelik baskılar artmıştı. Son yıllarda kadınlar, kürtajın anayasal güvenceye alınması için birçok eyleme imza atmıştı. Macron, 2022’de ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtajı eyaletlerin inisiyatifine bırakmasından sonra, geçen yıl kürtaj hakkını anayasal güvence altına alma sözü vermişti.