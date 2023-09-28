Mücella Yapıcı'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Burada canlarımı bıraktım çıktım

Gezi davasında tahliye kararı verilen Mücella Yapıcı serbestk kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Güncel 28.09.2023 21:14 Giriş: 28.09.2023 21:14

Güncelleme: 28.09.2023 21:17 Kaynak: Haber Merkezi

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