Mücella Yapıcı'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Burada canlarımı bıraktım çıktım
Gezi davasında tahliye kararı verilen Mücella Yapıcı serbestk kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Yargıtay, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile Can Atalay’ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Mücella Yapıcı’nın tahliyesine karar verildi. Mücella Yapıcı, kısa bir süre önce serbest bırakıldı.
Yapıcı, cezaevinden çıktıktan sonra, kendisini bekleyen arabaya binmeden önce şöyle konuştu:
“Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke."