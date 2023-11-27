MUÇEV, AKP’lilerle doldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birçok sahili ihalesiz olarak verdiği MUÇEV adlı şirketin yönetimi değişti. MUÇEV’in yeni yönetim kadrosunda yine AKP iktidarının bürokratlarının yer alması dikkat çekti.

Aycan KARADAĞ

Ege ve Akdeniz kıyılarının son yıllarda Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV) ile başı dertte. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor. 20 bin TL sermaye ile 2014’te kurulan MUÇEV’in yönetimi ise AKP’nin bürokratlarıyla kuşatılmış durumda. Şirketin toplam sermayesi 50 bin TL olarak kayıtlara geçerken, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ndeki (MERSİS) bilgilere göre; şirketin Başkan Vekili Şırnak Uludere’den Ula Kaymakamı olarak atanan Mehmet Rıdvan Doğan oldu. Yönetimde Valilik ve Bakanlıkta görev yapan isimlerin yanında AKP’nin eski vekili de bulunuyor. Yönetimdeki isimler şu şekilde:

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu

• Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık

• Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz

• Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Erdal Türk

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• Eski AKP Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer

MUÇEV’E GEÇİT YOK

MUÇEV son olarak ekim ayında, Marmaris Karacasöğüt Koyu’nun birinci derece sit alanı tescil edilmesine rağmen inşaat çalışmasıyla gündeme geldi. Bölge halkının direnişi sonrası şirket çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. MUÇEV ilk olarak proje için 2020’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunarak ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı aldı. Bölge halkının mücadelesi sonucunda karar iptal edilirken şirket 2022 yılında ÇED kararı için tekrar başvurdu. Bakanlık ise projeye 25 Haziran 2023’te ‘ÇED olumlu’ kararı verdi.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ise 15 Haziran 2023 tarihinde alanı birinci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti.