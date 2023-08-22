Mudanya’da özgürlüğün önündeki engeller aşılıyor

KÜLTÜR SANAT

Bursa’da düzenlenen Mudanya Kitap Fuarı'nın 5’incisi Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ temasıyla devam ediyor. Bursa Mudanya Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen kitap fuarı çerçevesinde toplam 68 yayınevi ile 46 akademisyen, gazeteci-yazar ve siyasetçi kitapseverlerle buluşuyor. Mudanya 5. Kitap Fuarı çerçevesinde söyleşilerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları da yer alıyor.

BirGün’e konuşan YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya, fuarın 5’inci yılının önemine değinerek şu sözleri kaydetti: “Fuarı Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlükler kasamında bir temayla açtık. Bu kapsamda da basın özgürlüğü öne çıktı. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli kalemlerden Uğur Mumcu'nun anısını yaşatan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adına bu yıl onur konuğumuz Güldal Mumcu oldu. Bu açıdan düşünce, ifade özgürlüğünün önündeki engellere rağmen, birçok gazetecinin yaptığı haber nedeniyle engellendiği günlerde Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan’ı da selamladık. Fuar bölgeye nefes aldırmasının yanında yayınevlerine bir can suyu olması niteliği taşıyor.”

Mütareke Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler şöyle:

23 Ağustos Çarşamba 20.00: Yazar Ayşe Kulin, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre ‘Cumhuriyetle Var Olmak’ başlığını tartışmak için bir araya gelecek.

24 Ağustos Perşembe 20.00: Fırat Yılmaz moderatörlüğünde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazeteci, yazar, insan hakları aktivisti Hacer Foggo ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ile ‘Cumhuriyet Kimsesizlerin Kimsesidir’ temasını konuşacak.

25 Ağustos Cuma 20.00: BirGün muhabiri İsmail Arı, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ‘Cumhuriyet Teslim Olmayacak’ teması altında bir araya gelecek.

26 Ağustos Cumartesi 20.00: Gazeteci yazarlar Sedef Kabaş, Özlem Gürses, Tuncay Mollaveyisoğlu ‘Adalet ve Özgürlük için Cumhuriyet’ teması üzerine konuşacak.

27 Ağustos Pazar 20.00: toplum bilimci akademisyen Emre Kongar, Gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen ise ‘Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’ başlığını değerlendirecek.