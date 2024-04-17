Müdür çocukları ailesine vermemiş

Süleymancılara bağlı yurtta kayıtsız çocuklar olduğunu tespit eden Şube Müdürü Aktaş’ın darbedilmesine ilişkin rapor hazırlandı. Rapora göre Milli Eğitim Müdürü Fidan, çocukların ailelerine verilmesini engellemeye çalıştı.

Onur DURMUŞ

Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Aktaş’ın yurt denetlemeleri kapsamında gittiği Süleymancılara bağlı olan Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda darbedilmesinin ardından valilik tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında hazırlanan rapora BirGün ulaştı.

Raporda yurt personeli ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan haksız bulundu. Fidan’ın yurtta kayıtsız kalan çocukları ailelerine teslim etmemek için uğraştığı belirtildi. Eğitimciler, tepkili.

Şube Müdürü Engin Aktaş, 29 Kasım 2023’te yurt denetlemeleri çerçevesinde gittiği Süleymancılara bağlı olan Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda, yaşları küçük iki ilkokul ve 4 ortaokul öğrencisinin kaydının olmadığını tespit etti. Aktaş, çocukların ailelerine güvenli bir biçimde teslim edilmesi için jandarma personelini arayarak ekip talep etti. Jandarma ekipleri Ünye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın ‘Çocukları tutanakla teslim alın’ talimatı doğrultusunda yurda gitti. Yurt çevresinde bekleyen jandarma, şube müdürünün yanında giderek, “Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan ile görüşme sağladık ve çocukları teslim almadan alandan ayrılıyoruz” dedi. Ardından Şube Müdürü Engin Aktaş’ın, çocukların ve kendilerinin güvende olmadığını bildirmesine rağmen jandarma olay yerinden ayrıldı.

Bunun üzerine aynı cemaate bağlı olan ‘Özel Fatsa Eğitim Öğretim Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Kız Öğrenci Yurdu’ Müdürü Erol Sekmen, Şube Müdürü Engin Aktaş’a saldırdı. Aktaş, saldırının ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne giderek 7 günlük iş göremezlik raporu aldı.

‘İL DIŞI TAYİN’ ÖNERİLDİ

Şube müdürüne yapılan fiziki saldırının öğrenilmesinin ardından savcılığın daha önce verdiği talimat, 3 saat sonra ardından yerine getirildi. Saldırıya uğrayan şube müdürü Aktaş, yurt görevlilerinden, jandarma personelinden, ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdüründen şikâyetçi oldu ve idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma sonucunda Süleymancılara ait Özel İlküvez Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’na kayıt dışı öğrenci bulundurmak suçundan para cezası verilmesi teklif edildi. Saldırgan Sekmen için de şiddet uyguladığı gerekçesiyle “görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama, 5 yıl süre ile başka kurumda çalıştırılmaması” yönünde de rapor hazırlandı. Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü soruşturma raporunda, kayıt dışı çocukların ailelerine teslim edilmesi aşamasında savcılık talimatına rağmen jandarma komutanı ile görüşerek görevli personeli yönlendirdiği ve öğrencilerin ailelerine teslim edilmesini engellediği gerekçesiyle, “Hizmet içinde devletin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” suçundan aylıktan kesme ile cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, şube müdürünün güvende olmadığına kanaat getirilerek aynı görev dahilinde başka bir ile tayininin yapılması önerildi. Eğitim Sen Ordu Şubesi Başkanı Nursen Kaymaz, saldırıya tepki göstererek, “İlçe Milli Eğitim Müdürü sanki cemaatten tarafmış gibi görevlendirdiği şube müdürüne sahip çıkmamış, çocukların ve şube müdürünü tehlike altında bırakmıştır. Bu Milli Eğitim Müdürü hâlâ görevinin başındadır. Böyle bir kişinin milli eğitim camiasında yönetici olarak bulunması camia adına son derece üzücüdür” dedi.

***

KAMPA ALINMIŞLARDI

Çocukların tarikatlara teslim edilmesinin tek örneği bu değil. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evleri’nde devlet korumasındaki çocuklar, geçen sene kamu görevlisi refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği eğitim kampına alınmıştı. Bu dernek, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili.

***

TALİMAT NEDEN UYGULANMADI?

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’nun Çaybaşı İlçe Müdürünün Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurduna yaptığı ziyaret sonrasında yurtta mevzuata aykırı bir şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini tespit etmesinin ardından herhangi bir yasal işlem başlatılmamasına tepki göstererek, “Mevzuata aykırı olarak öğrencilere ilişkin Cumhuriyet Savcılığı talimatının uygulanmamasının sebepleri nelerdir?” dedi.

***

BAKANLIK BİLİYORDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koruma altındaki çocukları başka vakıf ve derneklere de protokol kapsamında teslim ettiği ortaya çıkmıştı. Bu vakıf ve derneklerin bazıları şunlar:

• Dünya Yetimler Vakfı

• Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği

• Huzurlu Aile ve Yaşam Derneği

• İbrahim Çeçen Vakfı

• İHH

• İnsan Vakfı

• Minik Kalpler El Ele Derneği

• Muhafazakâr Demokrat Düşünce Topluluğu Derneği