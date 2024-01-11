Müdür, etek boyuna karıştı

Oğulcan AYDIN

Mersin’de Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda müdür Uğurcan Göçer, kılık kıyafet yönetmeliğini gerekçe göstererek bir kadın öğretmene yüksek topuklu ayakkabı ve dizüstü etek giydiği için ‘uyarı’ yazısı yazdı.

Okul Müdürü Göçer tarafından tebliğ edilen yazıda etek giyen öğretmen hakkında, okuldaki uyum ve barış ortamını bozduğu ifadelerini kullandı. Uyarıda bir daha yüksek topuklu ayakkabı ve etek giyilmesi durumunda işlem başlatılacağı belirtildi. “Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez” maddelerini içeren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik gerekçe gösterildi. Ayrıca yine 657 Sayılı Madde gereğince işlem başlatılacağı söylendi.

Eğitim Sen Mersin Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim emekçilerinin kendi kararlarını veremeyeceğini, gayrı ahlaki tutumlarda bulunacaklarını düşünen bu aciz zihniyet kıyafet meselesiyle kadını çalışma yaşamında baskı altına almaya, kadını kişiliksizleştirmeye; “itaat et rahat et” anlayışıyla kadınsız iş yerleri yaratmaya çalışan düşünceyi biz uzun zamandır tanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BU BİR GÖZDAĞIDIR

BirGün’e konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül şu ifadeleri kullandı: “Bu uygulama yapıldığında işyeri temsilcimiz beni aradı. Sendika olarak bizim özgür kıyafet eylemlerimiz sürdüğü için ceza veremediler. Ancak diğer arkadaşlarımız için maalesef savunmasız haldeler. Onlara liyakatsiz, pervasız ve otoriter tavırlar gösterebiliyor okul idareleri.” Yaşanan olay hakkında iktidarın okullar üzerinde küçük iktidarcıklar yaratma eğiliminde olduğunu ifade eden Sümbül, “İktidarın uzantısı olan Milli Eğitim’deki yandaş ve Türkiye’nin aydınlık geleceklerine düşman, Türkiye’yi karanlığa boğmaya çalışan, tarikat ve cemaatlerle kol kola protokollerle iş yapanlara yaranmaya çalışan idareci tiplerdir bunlar” dedi.