Müdür, odasına çağırdığı yardımcısını bıçakla yaraladı

Eğitim İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan’ın, dün sabah odasına çağırdığı Müdür Yardımcısı A.Y.’yi, cebinden çıkardığı bıçakla elinden yaraladığını söyledi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan’ın, Müdür Yardımcısı olan Eğitim Bir Sen üyesi öğretmen A.Y.’yi dün sabah makam odasında bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Eğitim İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, bıçaklı saldırı ve yaşananlara dair yaptığı açıklamada, olayı şöyle anlattı:

“Liyakatsizliğin sonu acizliktir, zavallılıktır. Germencik Halk Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, müdür yardımcısını çağırıp bir gün sonraki toplantı için ‘Yarın olacak toplantı tutanaklarını bugün hallet’ der tutanakları ister. Müdür yardımcısının da yarın toplantıdan sonra yapsam olmaz mı? Olmayan toplantı için öğretmenlerin fikirlerini önerilerini almadan, onlara bir şey sormadan toplantı tutanağı hazırlayacağını söyleyince ‘herkesin ağzından bir şey yaz hazırla getir’ der. Müdür yardımcısı arkadaşımız da böyle bir toplantı tutanağının olmayacağını söyleyince ‘Emirlerimi yerine getirmiyorsun’ diye saldırgan bir tavırla bağırmaya başlayıp ‘Çık odamdan’ diyerek azarlamaya ve bağırmaya devam eder. Müdürü yardımcısı arkadaşımız da ‘Ben bir insanım, babayım, öğretmenim, bu okulda müdür yardımcısıyım, bana böyle davranamazsın’ diye karşılık verip kapıdan çıkarak odasına gider. Mesai bitiminde de eve gider. (Dün) Sabah kuruma geldiğinde müdür tarafından çağırıldığını öğrenince müdürün odasına gider. Müdür bey kapıyı kapatır, kilitler, ‘Senin derdin ne’ diye bağırmaya başlar. Müdür yardımcısı arkadaşımız da bir derdinin olmadığını, böyle bir talebinin olmadığını söyleyince müdür cebinden bıçağı çıkarıp saldırır. Elini ve parmaklarını keser. Müdür yardımcı arkadaşımızın bir hamle ile bıçağı müdürün elinden alması, diğer kurum çalışanlarının kilitli kapıyı açtırma çabaları daha kötü sonuçların yaşanmasına engel olmuştur.”

Müdür yardımcısının tedaviye alındığını bildiren Özdemir, “Liyakatsiz atamaların, liyakatsiz müdürün, şiddetin ve çapsızlığın, vasıfsızlığın zirvesini yaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezi müdürünü Mehmet Ali Ercedoğan’ı kınıyorum ve istifaya davet ediyorum” dedi.