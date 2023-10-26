'Müdür öğrenciyi merdivenden itti' davası: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Antalya'da özel okulun sahibi ve müdürü T.Ç. hakkında 12 yaşındaki öğrenci A.N.B.'yi merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istendi.

Antalya'da özel okulun sahibi ve müdürü T.Ç. (72) hakkında öğrenci A.N.B.'yi (12) merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istendi. A.N.B.’nin öğretmen annesi Ebru Baloğlu, “Özel okula gönderip, üzerine para vererek çocuğumu darbettirmiş oldum. Özel okul sayfası bizim için kapandı" dedi.

Antalya'da özel bir okulda sınıf öğretmeni Ebru Baloğlu, kızı A.N.B.'yi Muratpaşa ilçesinde eğitim veren özel okula kaydettirdi.

Geçen mart ayında A.N.B.'nin yüzünde ve dizlerinde morluklar gören Ebru Baloğlu, kızına ne olduğunu sorduğunda okul müdürü ve özel okulun sahibi T.Ç., tarafından merdivenden itildiğini söyledi. Ebru Baloğlu, kızını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi ve darp raporu aldı. Raporda, A.N.B.'nin alnında ve yüzünün sağ tarafında ağrı, iki dizinde ağrı ve şişlik, sol elinde de kızarıklık olduğu tespit edildi. Raporla polis merkezine giderek T.Ç. hakkında şikayetçi olan Ebru Baloğlu, kızıyla birlikte verdiği ifadesinde, okul idaresiyle yaşadığı sorunları anlattı. Okul yönetiminin A.N.B.'nin huzuru bozduğu gerekçesiyle alınarak başka okula götürülmesi yönündeki isteklerine itiraz ettiğini anlatan Ebru Baloğlu, ifadesinde, “T.Ç. öğrencileri bahçeye inmeleri yönünde uyarıyor. A.N.B. inmek istemediğini söyleyince merdiven başına kadar sırtından iterek getirip, merdivenden itmiş. Kızım yuvarlanıp düşünce de gülerek yanından yürüyüp gitmiş" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ SUÇLAMAYI REDDETTİ



Şüpheli T.Ç de polis merkezine giderek ifade verdi. Bağrışma seslerini duyup sınıfa çıktığını, sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için öğrencileri bahçeye çıkarmak istediğini anlatan T.Ç, ifadesinde, “Öğrenciler sıra halinde merdivenden iniyordu. Sonrasında bir ses duydum, baktığımda A.N.B.'yi yerde yatarken gördüm. 'Yavrum yerden kalkar mısın?' dedim ve kalkıp yürüyerek gitti. Ben kimseyi darbetmedim ve o haline de gülmedim. 52 yıllık öğretmenim" dedi.

Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmanın ardından T.Ç. hakkında kasten yaralama suçlamasıyla iddianame hazırladı. T.Ç.'nin kamu görevlisi olduğuna atıfta bulunan savcılık, iddianamede 'şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakta' ifadelerine yer verdi. Savcılık ayrıca T.Ç. hakkında kamu görevinden mahrum bırakılması, kasten yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası, yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğinden verilen cezanın yarı oranda artırılması, ayrıca kamu görevlisi olması nedeniyle bulunduğu konumu kullanarak şiddet uygulaması nedeniyle yarı oranda bir kez daha artırılmasını isteyerek, 3 yıla kadar hapsini talep etti. Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İlk duruşmaya Ebru Baloğlu, kızı A.N.B. tanıklar ve avukatı Semra Yıldız katıldı. Sanık T.Ç. katılmayınca duruşma ertelendi.

“PARA VEREREK ÇOCUĞUMU DARBETTİRMİŞ OLDUM”



Kızı A.N.B.'nin hala travmayı atlatamadığını ifade eden Ebru Baloğlu, “Kendinden büyüklere karşı korkusu var. Merdivenden inip çıkarken tedirginlik yaşıyor. Özel okula gönderip, üzerine para vererek çocuğumu darbettirmiş oldum. Özel okul sayfası bizim için kapandı" dedi.

İstenen cezanın da yeterli olmadığını belirten Baloğlu, “Benim çocuğum kafasını vurup şu anda yoğun bakımda olabilirdi, ölebilirdi. Başka çocukların canı yanmasın diye sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Avukat Semra Yıldız da T.Ç., hakkında savcılığın 3 yıla kadar hapis talep ettiğini, sanığın daha önceden bir suçu olmaması göz önünde bulundurulursa mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakılabileceğini söyledi. T.Ç.'nin savunmasının alınamadığını da kaydeden Yıldız, “Eğitimcilerimizin bazılarının yeteri kadar eğitim almaması nedeniyle çocuklarımız bu şekilde darbediliyor. T.Ç. hakkında Milli Eğitim Bakanlığı kınama cezası vermiştir. Ceza yerindedir, yargı da gereğini yapacaktır. T.Ç.'nin yaptığı hareket kabul edilemez. Başka çocukların da başına gelmemesi lazım böyle bir olayın" dedi.