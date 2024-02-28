Müdür yardımcısına istismardan hapis cezası

Haber Merkezi

Şırnak Cizre’de bulunan bir okulda müdür yardımcısı iken öğrencileri istismar ettiği ortaya çıkan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) İşyeri Temsilcisi Burak Ercan hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

"Cinsel taciz", “Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “Basit cinsel saldırı” suçlamalarıyla yargılanan Ercan, Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bulunduğu kentten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 7 mağdur öğrencinin şikayetleriyle sürdürülen davada karar verildi.

Mahkeme, Ercan hakkında, Z.Y. ve E.Y. yönünden “cinsel taciz” suçundan 7 ay 15’er gün hapis ceza verilmesine ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına (HAGB) karar verdi. B.S. yönünden “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 3 yıl 9 ay ceza verilmesine hükmetti. Bu karara HAGB uygulanmadı.