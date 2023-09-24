Müftülük, kadınların yüzlerini buzladı: Art niyetimiz yok

2023 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan hafızlara yönelik Karatay İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda belge takdim programı düzenlendi. Töreninde çekilen fotoğraflarda kadınların yüzleri buzlandı. Söz konusu fotoğraflar müftülüğün resmi sitesinde de paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesindeki kurumlarda kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar zincirine bir halka daha eklendi. Konya Karatay'da hafızlık diploması alan kadınların yüzleri buzlanarak sosyal medyada paylaşıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Karatay Müftülüğü'nde Hafızlık Diploma Töreni yapıldı. Törende 172 kadın ve erkek hafıza diplomalarını Konya İl Müftüsü Ali Öge verdi. Öge diploma törenini sosyal medya hesabından da duyurdu, hafızları kutladı ve fotoğraf paylaştı. Öge'nin paylaştığı fotoğraf kareleri arasında erkek hafızlarla toplu fotoğraf ve kadın hafızlarla çektirdiği fotoğraf yer aldı. Öge'nin kadın hafızlarla çektirdiği fotoğrafta, kadınların yüzünü buzladığı görüldü. Aynı fotoğraf kareleri Karatay Müftülüğü'nün sitesinde de aynı şekilde paylaşıldı. Sosyal medyada “Kadınların yüzünü neden buzladınız? Kadınları niçin aşağılıyorsunuz?” diye tepki gösterildi.

Erkek hafızlarla çektirilen fotoğrafta buzlama yapılmazken, kadın hafızların fotoğrafları kapatıldı. Bu iki kare arasındaki fark sosyal medyada tepkiye yol açtı.

ARKA SIRAYA ATTILAR

5 Eylül'de İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen “Diyanet Akademisi 2023-2024 Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı”nda yapılan törende de erkek personel, eğitim görevlisi ve kursiyerler ön koltuklara oturtulurken, kadınlar için ise arka sıralar ayrılmıştı. Diyanet'in bu uygulaması da tepki çekmişti.

“BÖYLE BİR TALİMATIM OLMADI”

Görüntülerin infial yaratmasının ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge, fotoğrafların buzlanmasıyla ilgili bir talimatı olmadığını söyledi.

Öge, “Fotoğrafların buzlandığı ile ilgili ne bir bilgim ne de bir talimatım var. Ben programda bazı arkadşlarımıza sembolik olarak hediyelerini taktim ettim ve daha sonra programdan ayrıldım. Muhtemelen oradaki hanım kardeşlerimizin ve ailelerinin isteğiyle yüzleri buzlanmıştır” dedi.

“ART NİYETİMİZ YOK”

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ise kadınlar ve ailelerinin yüzlerinin görünmemesini istediğini kaydetti. Müftülük olarak bir art niyetleri olmadığını kaydeden Müftü İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz sürekli bu ve buna benzer törenler yaparız. Yaptığı törenleri de haberleştirmek istediğimizde bazı aileler çocuklarının yüzünün görünmesini istemiyorlar. Ya da aynı şekilde hanım kardeşlerimiz yüzlerinin görünmesini istemiyor. Burada da benzer bir durum yaşandı. Hanım kardeşlerimiz ve aileleri yüzlerinin görünmesini istemedikleri için fotoğraflarda yüzleri buzlandı. Sosyal medya hesabımızda benzer birçok etkinliğe dair fotoğraf var. Orada rızası olan arkadaşlarımızın yüzleri açık. Burada bizim bir art niyetimiz yok”