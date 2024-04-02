Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-02
Saat:16:33:41 TSİ
Enlem:36.43944 N
Boylam:27.70722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/M2vxypLKt3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi