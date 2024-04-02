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Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 02.04.2024 16:50
  • Giriş: 02.04.2024 16:50
  • Güncelleme: 02.04.2024 16:52
Kaynak: AA
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Datça'ya yaklaşık 32 kilometre mesafedeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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