Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Muğla'da 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gündür kayıp

Muğla’nın Milas ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gündür aranıyor.

Güncel
  • 05.08.2023 13:23
  • Giriş: 05.08.2023 13:23
  • Güncelleme: 05.08.2023 13:36
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Muğla'da 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gündür kayıp
Fotoğraf: İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan çocuktan haber alınamıyor.

15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gün önce kayboldu. İrem Sevgi'nin ailesi, kaybolan kızlarının bulunması için ihbarda bulundu. 

İrem Sevgi Çevikgül'ü arama çalışmaları devam ederken, aile yardım çağrısında bulundu. 

Kızlarını görenlerin, güvenlik güçlerine ulaşmalarını isteyen ailenin bekleyişi sürüyor.

Samsunda 14 yaşındaki Yağmur Avcı, 17 gündür kayıp
BirGün'e Abone Ol