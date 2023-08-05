Muğla'da 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gündür kayıp
Muğla’nın Milas ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gündür aranıyor.
Kaynak: İHA
Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan çocuktan haber alınamıyor.
15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gün önce kayboldu. İrem Sevgi'nin ailesi, kaybolan kızlarının bulunması için ihbarda bulundu.
İrem Sevgi Çevikgül'ü arama çalışmaları devam ederken, aile yardım çağrısında bulundu.
Kızlarını görenlerin, güvenlik güçlerine ulaşmalarını isteyen ailenin bekleyişi sürüyor.