Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 05:04'te Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05:04'te meydana gelen depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:05:04:43 TSİ
Enlem:37.035 N
Boylam:29.02417 E
Derinlik:7.09 km
Detay:https://t.co/dBl38FEJCS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi