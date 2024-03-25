Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 05:04'te Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.09 km olarak ölçüldü.

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Fotoğraf: AA