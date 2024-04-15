Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09:06'da Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 09:06'da meydana gelen depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [279.65 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-15
Saat:09:06:30 TSİ
Enlem:34.30444 N
Boylam:26.46778 E
Derinlik:6.39 km
Detay:https://t.co/PuGu3cDhoc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi