Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09:06'da Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 15.04.2024 09:27
  • Giriş: 15.04.2024 09:27
  • Güncelleme: 15.04.2024 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 09:06'da meydana gelen depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol