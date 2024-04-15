Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09:06'da Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 09:06'da meydana gelen depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.