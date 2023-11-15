Muğla'da Can Atalay protestosu: "Karanlığa teslim olmayacağız"

TİP Milletvekili Can Atalay'ın "yargı krizi" bahanesiyle tutukluluğunun sürmesi Muğla Fethiye'de protesto edildi.

TİP Milletvekili Can Atalay'ın "yargı krizi" bahanesiyle tutukluluğunun sürmesi Muğla Fethiye'de protesto edildi.

Fethiye'de Salı Pazarı 1 No.lu Sağlık Ocağı önünde toplanan halk, "Karanlığa teslim, olmayacağız", "Faşizme karşı, omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kararlıyız, Laikliği kazanacağız", "Eşit, özgür, demokratik bir yaşam" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Çarşıdan Atatürk Büstü'ne yürüyen kitle, burada basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği “hak ihlali” kararına rağmen, Atalay’ın tahliyesini reddetti ve bu yönde karar veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin yetkilerini aştığını savunarak, söz konusu Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bu durum uzun zamandır her alanda süren hukuksuzlukların üst boyuttaki bir yansımasıdır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının yok sayılması, “milli yargı” safsatası ile bağlamından koparılan meşru kararın tanınmaması, tek adam rejiminin anayasa, parlamento ve hukuku fiilen ortadan kaldırdığının göstergesidir.

Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut anayasal düzeninden söz edilemez…!

Tüm yetkinin Saray’da toplandığı, bütün bu kurumların biçimsel olarak var olduğu, tek adam rejiminin, yönetememe krizini de açıkça ortaya koymaktadır. Aslında çürüyen iktidarın içeride yaşadığı çatışmasının yarattığı “devlet” krizidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır" açıklaması, iktidarın kendi eliyle yarattığı bu krizi yeni anayasa tartışması ile faşist rejimi güçlendirmeye yönelik bir fırsata dönüştürme çabası olduğunu da ortaya koymuştur.

Bu girişim karşında da tüm gücümüzle kararlılıkla duracağız.

Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik ve laik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır.

Bizler karanlığa karşı var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Tüm yetkinin Saray’da toplandığı bu faşist rejim karşısında hayatın her alanında birleşerek; haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için, örgütlenerek mücadele etmek dışında bir yol olmadığı açıktır."

Yürüyüşe Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, Emek Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Fethiye Emekliler Dayanışması, Fethiye Kadın Platformu, Hayvan Hakları Koruma Federasyonu, Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Öğrenci Veli Derneği, Tüm Emeklilerin Sendikası, Türkiye İşçi Partisi, Türk Tabipleri Birliği Muğla Tabip Odası Temsilciliği de katıldı.