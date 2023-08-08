Muğla'da cinsel istismardan tutuklanan doktor, tahliye edildi

Muğla'da 17 yaşındaki hastasının şikayeti üzerine cinsel istismardan tutuklanan doktor Ufuk S., tahliye edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki E.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Fatma Ç, savcılık ifadesinde cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç'nin 'daha önce kendisine gelerek doktor Ufuk S'den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği' iddiasında bulundu.

Fatma Ç'nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor Ufuk S'nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S'nin tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca kız çocuğu E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Menteşe ilçesinde 6 Ağustos'ta 17 yaşındaki E.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ufuk S. tutuklanmıştı.