Muğla'da evde çıkan yangın ormana sıçradı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ormanlık ve zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler, itfaiye ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.