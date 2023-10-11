Muğla'da evde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Güncel 11.10.2023 17:11 Giriş: 11.10.2023 17:11

Güncelleme: 11.10.2023 17:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv