Muğla'da inşaatta çalışan Ozan Öruç, kaldığı lojmanda ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 20 yaşındaki Ozan Öruç isimli işçi, kaldığı lojmanda asılı halde ölü bulundu.

Muğla'da bir inşaatta çalışan Ozan Öruç isimli işçi, kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Milas ilçesinde Güllük Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan ve Kocakışla mevkiindeki lojmanda ikamet eden Ozan Öruç'un arkadaşları, kendisinden haber alamadı.

Bunun üzerine Öruç'un kaldığı lojmana giden arkadaşları, genci odada asılı halde buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

112 Acil İhbar hattına yapılan çağrının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.