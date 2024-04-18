Muğla'da iş cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yapımı devam eden otelin inşaatında çalışırken kolona dayalı halde bırakılan çelik kalıbın üzerlerine devrildiği İsmail Tepebaşı hayatını kaybederken, Y.G. de yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Çalışma Yaşamı 18.04.2024 12:41 Giriş: 18.04.2024 12:41

Güncelleme: 18.04.2024 12:46 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA