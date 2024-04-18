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Muğla'da iş cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yapımı devam eden otelin inşaatında çalışırken kolona dayalı halde bırakılan çelik kalıbın üzerlerine devrildiği İsmail Tepebaşı hayatını kaybederken, Y.G. de yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Çalışma Yaşamı
  • 18.04.2024 12:41
  • Giriş: 18.04.2024 12:41
  • Güncelleme: 18.04.2024 12:46
Kaynak: DHA
Muğla'da iş cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: DHA

Muğla'da otel inşaatında çalışan İsmail Tepebaşı isimli işçi, üzerine çelik kabın devrilmesi sonucu hayatının kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir otel inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan İsmail Tepebaşı ile Y.G'nin üzerine, kolona dayalı halde bırakılan çelik kalıp devrildi.

Tepebaşı ile Y.G, kalıbın altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde İsmail Tepebaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Y.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi ile yüklenici firma sorumlusunun da arasında yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

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