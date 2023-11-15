Muğla'da iş cinayeti: Başına mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen 24 yaşındaki Ozan Durmuş, hayatını kaybetti.

Muğla Menteşe'de çalıştığı fabrikada başına mermer blok düşen Ozan Durmuş, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi.

24 yaşındaki işçi Ozan Durmuş'un, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.