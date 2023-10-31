Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan makilik ve tarımsal alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Güncel 31.10.2023 14:17 Giriş: 31.10.2023 14:17

Güncelleme: 31.10.2023 16:13 Kaynak: AA

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale edildi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.