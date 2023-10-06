Muğla'da orman işçisi Şener Akçay, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde orman işçisi olarak çalışan Şener Akçay, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Muğla’da orman işçisi Şener Akçay, kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Menteşe İlçesi Kozağaç Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Orman İşletme Şefliğinde orman işçisi olarak çalışan Şener Akçay, kullandığı traktörü ile sepetinde odun yüklü olarak toprak yolda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Devrilen traktörün sürücüsü Şener Akçay kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.