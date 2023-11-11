Muğla'da otomobiliyle seyir halinde olan kadına saldıran 2 kişi tutuklandı

Muğla'da 8 Kasım'da otomobiliyle seyreden A.G isimli kadının vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden O.A. ile T.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla'da bir kadının otomobiliyle seyir halindeyken vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler O.A, T.K. ve A.O'yu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ile T.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Barış Manço Bulvarı'nda 8 Kasım'da otomobiliyle seyreden A.G, iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından vurulmuş, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden A.G. tedaviye alınmıştı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.