Muğla'da servis minibüsleri çarpıştı: 29 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde servis minibüsünün, yol üzerinde ’U’ dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarpması sonucu araçlarda bulunan 29 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 29 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Beçin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan servis minibüsü, yol üzerinde ’U’ dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada araçlarda bulunan 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Milas ve Yatağan’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.