Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Yangın söndürme havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Muğla'nın Seydikemer ilçesi Dereköy Mahallesi’ndeki orman yangını söndürme havuzunda meydana geldi.
15 yaşındaki Batuhan Kaplan’ın havuza düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuğun cansız bedeninin bulunamaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla havuzdan çıkarılan Kaplan’ın cansız bedeni Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.