Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Güncel
  • 21.09.2023 12:16
  • Giriş: 21.09.2023 12:16
  • Güncelleme: 21.09.2023 14:55
Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

BirGün'e Abone Ol