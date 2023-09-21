Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 dönümlük orman alanı zarar gördü.
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.