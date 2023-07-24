Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, jandarma ve belediyelerin itfaiye ekiplerinden çok sayıda personelle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki makilikte dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangın 12 saat sürmüştü. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile bugün kontrol altına alınmıştı.

Yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alınmıştı.