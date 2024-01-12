Muğla Su İnisiyatifi’nden açıklama: Geyikli Barajı kamunundur

Muğla Su İnisiyatifi, Geyikli Barajı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istenmesi üzerine açıklama yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşanan su sıkıntılarını çözmek amacıyla Geyik Barajı'nı satın alarak baraj suyunun tamamını içme suyu olarak Bodrum'a aktarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Muğla Gazetesi'nin haberine göre; Muğla Su İnisiyatifi yayımladığı açıklamada, "Muğla BŞB'ni ve tüm Muğla ilçe belediyelerini Muğla halkı ile birlikte ortak tavır almaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte suyun ticarileştirilmesine hayır diyelim" dedi.

Muğla Su İnisiyatifi yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geyik Barajı 1986-1988 yılları arasında Sarıçay üzerinde içme suyu temini için devlet tarafından inşa edilmiştir. Ancak barajda toplanan sular DSİ tarafından Yeniköy TSE'ye türbinlerini soğutması için tahsis edilmiştir. Bu santral hakkında Kemerköy ve Yatağan termik santralleri ile birlikte 1996 yılında İdare Mahkemesi tarafından kapatma kararı verildi ve bu karar 2005 yılında AIHM tarafından da onaylandı. Yani yirmisekiz yıldır yasaya aykırı olarak işletilen bir termik santrale su sağlanması nedeni ile yaşadığımız susuzluktan söz ediyoruz.



Su Tahsisleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesi, suyun kullanımında halkın içme ve kullanma suyu ihtiyacını en başa koymuştur. Yani mevzuat açık bir şekilde yurttaşların su ihtiyacının öncelikle karşılanması gerektiğini söylerken DSİ suyu yönetmeliğe aykırı olarak Yeniköy TSE'ye vermektedir. Yasadışı işletilen bir termik santrale yine yasaya aykırı olarak su tahsisi yapılıyor. Anayasa'nın ayaklar altına alındığı bir süreçten geçerken bu hukuksuzlukları adeta 'normal' kabul etmemiz isteniyor.