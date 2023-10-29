Muğla’da 100. Yıl Anıtı açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümünde 100’üncü Yıl Anıtı’nı açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Cumhuriyet 100 yıllık onurumuz ve geleceğe yönelik umudumuzdur” dedi.

BİRGÜN EGE

Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise Cumhuriyet’in kuruluşun yıldönümü kapsamında 100’üncü Yıl Anıtı’nı açtı.

Kent merkezinde yer alan anıtın açılışına; belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Anıt açılışında Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Tiyatro topluluğu gösterisi, vals ve halk oyunları sergilendi. Ayrıca yurttaşlara Nutuk kitabı ve Türk bayrağı dağıtıldı.

100’üncü yıl Anıtı açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, “100’üncü yıl Anıtı tüm Muğla’mıza ve ülkemize ait. Bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Ata’mızın ‘Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ dediği günde buradayız. 100 yıllık yolculuk o gün verilmiş bir karar değildi. Büyük bir projenin ve mücadelenin sonucunda Cumhuriyet fikri doğdu. 100 yıllık onurumuz ve geleceğe yönelik umudumuz olan Cumhuriyet sadece yönetim biçimi değil yaşam şeklidir. Cumhuriyet Türk halkı için sıradan bir kavram değildir. Bağımsızlık ve özgürlüğü için mücadele eden bir milletin canı ve kanı pahasına ulaştığı en değerli kazanımdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bize kendimize inanmayı, güvenmeyi eşit adil ve insanca yaşamımıza olanak sağladı. Eğitimden bilime tarımdan teknolojiye birçok kazanım elde ettik. Ancak 100 yıllık cumhuriyetimizin kazanımlarını ne kadar özümsedik ve ne kadar çaba sarf ettik. Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. O zaman Atamızın emanetinin tacını takmış oluruz. Yolumuz karanlık sokaklara çıktığında Atamızın fikirlerine sarılmalıyız” diye konuştu.

UMUTSUZ OLMAYA HAKKIMIZ YOK

Gürün, “Bizler 100 yıl geçse de unutulmayan, unutulmayacak, fikirleri ile hep yaşayan büyük bir lidere sahibiz, bu nedenle umutsuz olmaya hakkımız yok” dedi ve ekledi: “Biz 100 yıl geçse de hala ilk günkü gibi sevilen, fikirleri ile yaşayan, asla unutulmayan ve unutulmayacak bir kurucu lidere sahibiz. Bu nedenle gelecekle ilgili umutsuz olmaya hakkımız yok. İkinci yüzyılda hatalarımızı en aza indirmeli Atamızın emaneti olan Cumhuriyeti hedefine ulaştırmalıyız. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak Ata’mızın hedef koyduğu muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye.”