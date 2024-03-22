Muğlalı kadınlar yerel yönetim adaylarına seslenecek

Muğlalı kadınlar, yerel seçim öncesi yapacakları açıklama ile yerel yönetimin karar mekanizmalarına talip olanlara taleplerini iletecek. Kadınlar, yarın saat 14.00'de Menteşe’de bir araya gelecek.

HABER MERKEZİ

Muğla’nın çeşitli ilçelerinde yaşayan kadınlar, yarın saat 14.00'de Menteşe’de yerel yönetimin karar mekanizmalarına talip olanlara seslenmek için bir araya gelecek.

"Laiklik, eşit yurttaşlık hakkı ve yerel yönetimden beklentilerimizi yüksek sesle söylemek için bir araya geliyoruz" diyen kadınlar, buluşma için çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada "Erkek egemen sistemi ve bu sistemin kadın düşmanı politikalarını asla kabul etmeyeceğimizi, haklarımızdan, kazanımlarımızdan ve mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğimizi beyan etmek için, bir araya geliyoruz! Bugün oylarımıza talip olanlar, sanmasın ki; yarın kadın karşıtı politikalara karşı sessiz kalacağız" denildi.