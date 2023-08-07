Muhalefet hatalarda ısrarcı

Meclis muhalefeti, 28 Mayıs öncesi hatalarını yerel seçimlere giderken de tekrar ediyor. Zamlara, gerici kuşatmaya, çevrenin talan edilmesine karşı yükselen itirazlara sırt çeviren bir muhalefetin kazanma şansı zor.

Mehmet Emin KURNAZ

Muhalefette değişim tartışmaları sürerken yerel seçimler öncesi dağınıklık yaşanıyor. Meclis muhalefeti, seçimlerin sonucunu da belirleyen hatalardan ders çıkarmak yerine benzer yanlışları tekrarlamakta ısrarcı. Lider odaklı tartışmalar, matematiksel oy hesapları, ekonomik krizin hükümeti devireceği beklentisi bugün de devam ediyor. Halkın gerçek sorunlarına yönelik politikalar inşa edemeyen Meclis muhalefeti, toplumda yükselen itirazları örgütleyecek yollar ve kanallar da açamıyor. İktidarın değişmesinden yana tavır alıp seçim sonrası moral bozukluğu yaşayan seçmenin gözü, oy verdiği muhalefet partilerini arıyor. Bu atmosfer, aylar sonra gerçekleşecek yerel seçimleri de riske atıyor.

Son seçimler öncesi düzen muhalefetinin başlıca hatalarını hatırlayalım.

•KRİZ İKTİDARI GÖTÜRÜR BEKLENTİSİ: Ekonomik krizin yükü halkın sırtına yüklenirken milyonlar en doğal ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamaz hale geldi. Yüksek enflasyon karşısında asgari ücret halkın cebine girmeden eridi. Dolar ve Avro rekorlar kırarken halk derin yoksulluğa terk edildi. Muhalefet blokunun ‘boş tencerenin iktidarı götüreceği’ beklentisi karşılık bulmadı. Dövizi baskılayan, sıcak para arayışlarına giren iktidar süreci kendi lehine yönetmeyi bildi.

•HALK TRİBÜNLERE ÇEKİLDİ: Seçimden önce hükümetin politikalarına karşı toplumsal itirazlar yükseldi. Elektrik ve doğalgaz zamlarına karşı eylemler yapıldı. Muhalefette ise ‘sizi sokağa çekmek istiyorlar, sandığı bekleyin’ söylemleri gecikmedi. Demokratik ve kitlesel eylemler örgütlemek yerine halka ‘ben değiştireceğim, beni izleyin’ denildi. Sandık güvenliğinin sigortasının da örgütlü mücadeleye dayanan kolektif bir irade olduğu görmezden gelindi.

•KİMLİK SİYASETİ: Ekonomi başta olmak üzere halkın asıl talepleri görmezden gelindi. İktidarla sağcılık yarışına gidildi. ‘Muhafazakarların endişesi’ni dert edinen muhalefet; kadınların, gençlerin özgürlük taleplerine sırt çevirdi. Gerici kuşatmaya karşı laikliğin adını dahi anmayan muhalefet halkın gündeminde olmayan türban ve başörtüsü konularına odaklanarak iktidara gollük paslar verdi.

•MATEMATİKSEL OY HESAPLARI: Altılı Masa’nın politik bir ortaklığa dayanmayan yapısı, partilerin bir araya gelmesiyle sayısal çoğunluğun kazanılacağı hesaplarını suya düşürdü. Deva, Gelecek ve Saadet Partisi’nden muhalefete güçlü bir oy akışı olmadığı gibi alanda görünür bir çalışma yapmayan bu partiler Meclis’te rahatça temsil edildi. Üstelik bu partiler yeni anayasa konusunda iktidara destek verebileceklerinin de sinyallerini verdi.

Seçim sonrası CHP’den İYİ Parti’ye, HDP’den diğerlerine tartışma sürecine gidildi. 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi hatalar tekrarlanırken bugün öne çıkan yanlışlar ise şöyle sıralanabilir:

•DEĞİŞİM TARTIŞMALARI: Değişim ve yenilenme tartışmaları seçim sonrası öne çıkan kavramlar oldu. Ancak değişimden kimin ne anladığı belirsizliğini korurken kökten bir politika değişikliği yerine tartışmalar, isimler üzerine yoğunlaştı.

MORAL BOZUKLUĞU GİDERİLMEDİ: Seçim sonrası muhalif seçmende ortaya çıkan demoralizasyonu ortadan kaldıracak adımlar atılmadı. Kitleler yalnız bırakılırken yenilgi hissini yok edecek, değişime olan inancı diri tutacak bir çıkış, sıçrama ortaya konmadı.

•ZAMLAR VE AKBELEN DİRENİŞİ: Peş peşe gelen akaryakıt zamlarına karşı kamyoncular kontak kapatırken sol ve sosyalist partiler eylemler düzenledi. Meclis muhalefeti ise parti binalarında basın toplantıları yapmakla yetindi. Kadınlar, 6284’ün hedef alınmasına, veliler ise okullara imam atanması projesine karşı sokaklara çıktı. Konser yasakları ve gerici baskılara karşı tepkiler devam etti. Yaşam savunucularının Akbelen’deki büyük çevre direnişine bile muhalefet günler sonra destek verebildi. Özetle iktidara karşı tabandan yükselen itirazlar Meclis muhalefetinin de toparlanması için bir şanstı ancak geri tepildi.

•İTTİFAK TARTIŞMALARI: Mayıs seçimlerinden önceki ittifak tartışmaları bugün de sürüyor. İYİ Parti kurmayları her bölgede kendi adaylarıyla çıkmanın sinyallerini verirken HDP’de de resmi temaslar kurulmadığı taktirde yerel seçime kendi adaylarıyla girecekleri fikri öne çıkıyor.