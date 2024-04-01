Muhalefet Modi’ye karşı tek yumruk

Hindistan’da seçim yaklaşırken Başbakan Modi, devlet kurumlarını muhalifleri ortadan kaldırmak için kullanıyor. AAP lideri Kejriwal’in gözaltına alınmasına karşı muhalefet bloku, başkent Delhi’de kitlesel miting düzenledi.

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Hindistan’da bir milyara yakın kişinin oy kullanacağı 16 Nisan’da başlayacak seçimler öncesi Budist milliyetçisi Başbakan Narendra Modi’nin muhalif rakiplerine yönelik artan baskısına karşı muhalefet tek yumruk olarak tepkisini büyütüyor.

Muhalefet blokunun kilit liderlerinden ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal’in “yolsuzluk” suçlamasıyla gözaltına alınmasına karşı muhalefet liderleri ve binlerce destekçisi, kitlesel protesto gösterisi düzenledi. “Demokrasiyi Koruyalım” adlı mitingde konuşan muhalif liderler, Modi’nin ülkeyi “otokrasiye sürüklediği” uyarısı yaptı.

DEMOKRASİYİ BALTALAMAK İÇİN

Muhalefetteki 40’a yakın partinin bir araya gelerek oluşturduğu Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı’nın (INDIA - Hindistan’ın İngilizce ismi) çağrısıyla düzenlenen mitinge katılan muhalefet liderleri, Modi’nin “devlet kurumlarını demokrasiyi baltalamak için kullandığını” söyledi.

“Ülkenin otokrasiye gittiğini” söyleyen Shiv Sena Partisi Lideri ve Maharashtra eyaletinin eski Başbakanı Uddhav Thackeray, mitingde yaptığı konuşmada “Bu tek adam hükümeti, ülkeyi felakete sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Bihar eyaletinin eski Başbakanı Tejashwi Yadav, Modi’nin Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) bencilce kararları verdiğini belirterek “Bu üçüncü mitingimiz ve nereye gitsek halkın büyük desteğiyle karşılaşıyoruz. Anayasa’yı kurtarmak için bir araya geldik. Savaşacağız ve kazanacağız” dedi.

Hindistan Komünist Partisi Genel Sekreteri D. Raja ise “Hükümet İcra Müdürlüğü’nü, gelir vergisini ve tüm merkezi kurumları muhalefeti hedef almak için kullanıyor” dedi.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) lideri Rahul Gandhi ise “Narendra Modi demokrasiyi boğmak ve halkın kendi hükümetini seçme hakkını elinden almak istiyor” ifadelerini kullandı. Modi’nin seçimde “şike yapmak istediğini” kaydeden Gandhi “Bu olağan bir seçim değil. Bu ülkeyi ve Anayasa’yı korumak için bir seçim olacak” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Hindistan'da muhalefetteki Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) Genel Başkanı ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, 21 Mart’ta “yolsuzluk” gerekçesiyle İcra Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Kejriwal ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı iddia edilmişti. Muhalif liderler, Modi ve partisi BJP’nin siyasi muhalifleri ortadan kaldırmak ve adil bir seçim şansını azaltmak için soruşturma kurumlarını ve vergi makamlarını silah haline getirdiğini öne sürüyor, ancak BJP bunu reddediyor.