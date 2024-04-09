Muhalefetin itirazları görülmüyor

Haber Merkezi

Seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yönelik itirazlar sürüyor. İktidar blokunun itirazları kurullardan geçmeye devam ederken muhalefet partilerinin itirazları ise ardı ardına reddediliyor.

Konya İl Seçim Kurulu, CHP Karapınar İlçe Başkanlığı'nın bazı sandıklara yönelik yaptığı itirazı reddetti. CHP İlçe Başkanı İlter Çoraklı, Karapınar İlçe Seçim Kurulu'na belediye başkanlığı, meclisi üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı için bazı sandıklara itiraz etti. İtirazın gerekçesinde; zarflardan çift muhtarlık kâğıdı çıkması nedeniyle sadece muhtarlık oylarının geçersiz sayılması gerekirken tüm oyların geçersiz sayıldığı, oy torbalarının İlçe Seçim Kurulu'na mühürsüz ve genelgelere aykırı şekilde getirildiği, sandık kurullarının sayım ve döküm çetelesini sandıklar açılmadan boş olarak imzaladıkları, oy çuvallarının taşınmasında usulsüzlükler yapıldığı ifade edildi.

YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin "ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması" yönündeki talebini de reddetti. Öte yandan MA'da yer alan habere göre, DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da, 31 Mart seçimlerinde oy pusulalarını yakan 7 kişi tutuklandı. Seçimlerin ardından 2 Nisan'da gözaltına alınan AKP'nin mevcut başkanı ve adayı Aslan Ali Bayık'ın akrabalarının da aralarında olduğu 13 kişi, adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasından AKP’li Bayık’ın yeğeni ve birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Sabri İzol ile yeğenleri Necip Bayık, Bedir Bayık ve Mahmut Bayık da bulunuyor. Tutuklananlar Siverek 2 No’lu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Dosyada gizlilik kararı olduğu belirtildi.

Şırnak’ta 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itirazlar sürüyor. AKP Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka’nın dışardan taşınan 6 bin 541 seçmen iddialarıyla seçimi kazanmasının ardından DEM Parti Şırnak İl Örgütü önünde başlatılan oturma eylemi, seçimlerin yenilenmesi talebiyle sürüyor.

DEM Parti’nin başlattığı oturma eylemine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açıklamada bulundu. Hatimoğulları, “Şırnak halkının iradesini AKP iktidarı askeriyle polisiyle gasp etmiştir, bu seçimi çalmıştır, gayrimeşrudur. 31 Mart seçimlerinin belgesi tarihe Şırnak açısından böyle geçecektir” dedi.

SEÇİME KADAR KAYYUM

CHP kazandığı ancak seçimlerin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilen Kayseri Pınarbaşı Belediyesi'ne 2 Haziran'da seçime kadar kayyum atandı. Belediyeyi bu tarihe kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yönetecek.